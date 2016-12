A Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) recebeu a visita dos representantes da organização não governamental Alternativas para Pequena Agricultura no Tocantins (APA-TO), na tarde desta segunda-feira, 12, em Palmas. O interesse dos visitantes foi conhecer um pouco mais sobre as normas, legislações e as atividades do serviço de inspeção estadual, principalmente em relação à produção de mel, com o objetivo de levar informações aos pequenos produtores rurais da região do Bico do Papagaio.

O presidente da Adapec, Humberto Camelo, falou sobre a importância da legalização da produção e o cumprimento das exigências sanitárias, mesmo para os que têm interesse de produzir em pequenas escalas. “Estamos à disposição para prestar orientações sobre a produção de alimentos de origem animal e fortalecer o enquadramento dos pequenos agricultores, para evitarmos à clandestinidade dando atenção a saúde pública”, disse.

A diretora de defesa, inspeção e sanidade animal da Adapec, Regina Barbosa, reiterou que mesmo a Agência tendo a responsabilidade de órgão fiscalizador, os profissionais podem prestar orientações e colaborar com o conhecimento para melhoria dos projetos dos agricultores. “Existe a Lei dos produtos artesanais para quem fabrica em pequena escala, mantendo a qualidade do produto final, sem causar prejuízos sanitários”, destacou.

O assessor da APA-TO, João Palmeira Júnior, avaliou a reunião como proveitosa, pois passou a conhecer as ações do órgão, obteve informações e fortaleceu parcerias. “Teremos o apoio dos técnicos no processo de formação da agroindústria, participação da Agência na 3ª oficina de normas sanitárias dos produtores da agricultura familiar do Bico do Papagaio. Além disso, faremos um intercâmbio no entreposto de Nova Olinda com os produtores rurais, para conhecermos o entreposto de mel, considerado um modelo de sucesso”, ressaltou.

Serviço de Inspeção

A Adapec coordena o Serviço de Inspeção Estadual – SIE/TO, sendo responsável pelo registro e fiscalização das empresas que produzem matéria prima, manipulem, beneficiem, industrializem, embalem, entre outros, produtos de origem animal tais como: carne, leite, pescado, ovos, mel e seus derivados e, que fazem a comercialização no estado do Tocantins. Existem ainda o Serviço de Inspeção Municipal (SIM) de responsabilidade do município e o serviço de Inspeção Federal (SIE) executado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

O registro nesses serviços assegura que os produtos possuem procedência, qualidade e que foram fabricados atendendo as normas higiênico-sanitárias, e padrões estabelecidos em legislações específicas.