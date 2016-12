Começou nesta quinta-feira, 1ª, uma série de julgamentos no Tribunal do Júri da comarca de Augustinópolis. Serão julgados cinco casos de crimes contra a vida. Um dos mais polêmicos é o caso do lavrador Pedro Ferreira Leite, acusado de matar o sargento da Polícia Militar, Francisco Vieira, em Esperantina, em 23 de junho de 2007. Este julgamento está acontecendo nesta quinta.

Na sexta-feira, dia 2 será a vez do pistoleiro Antônio Araújo Falcão; na segunda-feira, 5, Atanael Ribeiro de Oliveira, enfrenta o banco dos réus. Já na terça, dia 6, será a oportunidade de Dhefesson Silva Rodrigues e na quarta-feira, dia 7, Divinal Oliveira Sousa e José de Ribamar Dias Oliveira.

Os julgamentos serão no Tribunal do Júri na Rua Antônio Mauro do Nascimento, Bairro Bela Vista. As sessões começam às 8h e são abertas ao público.