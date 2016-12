Nesta terça-feira, 6, é a vez de Dhefesson Silva Rodrigues, sentar no banco dos réus e enfrentar a decisão do Conselho de Sentença, do Tribunal do Júri da Comarca de Augustinópolis.

Dhefesson Silva Rodrigues é acusado de matar o vaqueiro Josafá Pereira Lima, de 37 anos na época do fato, que aconteceu em janeiro de 2015, na Rua Presidente Kennedy, próximo ao Bar da Dalcirene, em Augustinópolis.

Contra o acusado pesa a denúncia de desferir golpes de faca contra a vítima, após um desentendimento por conta da compra de uma carteira de cigarros. Dhefesson bebia com Josafá, quando este deu dinheiro para o acusado comprar cigarro em outro local. Ele teria adquirido uma marca inferior para sobrar dinheiro e a vítima teria dito que havia sido roubado e iniciou-se a discussão.

Josafá deu uma chicotada em Dhefesson que então com uma peixeira, desferiu quatro golpes na vítima, que morreu no local. Um outro homem que estava no local, Sebastião Pereira de Andrade, que teria ido socorrer Lima, também foi atingido com um golpe na nádega.