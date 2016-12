José de Ribamar Dias Oliveira e Divinal Oliveira Souza, estão sendo julgados nesta quarta-feira, 7, pelo crime de homicídio contra o lavrador Clayton, na noite de 5 de junho de 2014, no Arraial dos Feitosas, um pequeno povoado que fica às margens do rio Araguaia, em Esperantina.

O crime que, conforme a polícia, teve requintes de crueldade, onde o motivo seria a negativa da vítima em emprestar um facão aos suspeitos.

Insatisfeitos com a recusa, os autores tomaram o objeto à força e decidiram matar o lavrador. No momento do homicídio, Clayton estava deitado em uma rede e não teve chances de se defender. Enquanto Oliveira segurava a vítima, Souza e um menor fizeram várias perfurações no corpo do homem com o próprio facão dele. Depois de assassinar o lavrador, o trio teria jogado a vítima no Rio Araguaia.