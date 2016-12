O diretor do Câmpus de Augustinópolis da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), professor José Fábio de Alcântara Filho faz um balanço altamente positivo do ano letivo de 2016. O diretor avalia que foi um ano muito produtivo com a concretização de antigas reivindicações dos acadêmicos e avanços em muitos aspectos que considera de suma importância para consolidar a Universidade na região.

O professor destaca a alocação de um novo prédio que permitiu a concentração de todos os cursos como a conquista mais importante do ano. “foi um ano de avanços com a implantação de laboratórios, da biblioteca, mas o que mais marcou foi a mudança de prédio, defende o diretor lembrando que a medida atendeu a um anseio antigo dos estudantes que reclamavam da falta de integração universitária.

A nova sede – um prédio cedido pelo Colégio La Salle – foi inaugurada em abril pelo governador Marcelo Miranda que na ocasião entregou também a biblioteca e os laboratórios de Enfermagem, e de Informática, além da Casa Praxis, um espaço interdisciplinar para desenvolvimento de atividades de extensão dos cursos de Ciências Contábeis, Direito e Enfermagem e Gestão de Agronegócio que são oferecidos pelo Câmpus.

O diretor Fábio Alcântara relaciona ainda outras atividades que tiveram impacto na organização do Câmpus como o concurso público para provimento de cargos técnico-administrativos, recebimento do Conselho Estadual de Educação em três ocasiões para vistoria dos cursos de Ciências Contábeis, Direito e Enfermagem; além da realização do concurso vestibular que segundo ele transcorreu em clima de normalidade. O professor ressalta que todos os cursos oferecidos pelo Câmpus tiveram boa concorrência.

“Estamos plenamente satisfeitos com os resultados alcançados”, confessa o professor José Fábio Alcântara, informando que o IES encerra oficialmente suas atividades letivas no próximo dia 22 tendo cumprido rigorosamente o calendário acadêmico. “Nossa expectativa é que no próximo ano possamos ampliar nossas conquistas na perspectiva de transformar a Unitins na melhor universidade da região”, defende. (Ruy Bucar)