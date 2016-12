Sob a criação da professora Ivanice da Silva Alves e coordenado pela professora Valda Costa, foi realizado nos dias 25 e 26 de novembro, o Projeto de Pesquisa e Extensão “V Fabic Alertando o Cidadão”, realizado na Câmara Municipal de Augustinópolis e no povoado Km 16.

O evento contou com a participação do juiz da comarca de Augustinópolis, Jefferson David Asevedo Ramos; do promotor de Justiça, Paulo Sérgio Ferreira de Almeida; do defensor público, Alexandre Moreira Maia; do comandante da Polícia Militar, Rodinele Martins Feitosa, do delegado de Policia Civil, Alicindo Augusto Selestino; do representante do Poder Legislativo, vereador Antonio Silva Feitosa, de todos os acadêmicos do curso de direito e dos professores da Faculdade do Bico do Papagaio (Fabic) e da idealizadora do projeto, a professora Ivanice da Silva Alves.

“Este evento é de vocês, realizado com muito trabalho e compromisso para que tivéssemos mais essa oportunidade e estarmos juntos nessa grande e necessária disseminação de conhecimentos sobre os temas jurídicos, visando o nobre objetivo de levar a população o saber de como exercer sua cidadania de forma plena” discurso de abertura da coordenadora de curso, Valda Costa.

Para o vice-diretor, Leônidas Antonio Chow Castilho o evento é de grande importância para a sociedade, projeto este que estar crescendo a cada edição.

“Cada ano o evento supera as expectativas, os acadêmicos se empenharam bastante pra essa ação ser realizada, parabéns a todos pela dedicação e realização deste grande projeto que consiste em um conjunto de ações simples, porém eficazes, que visa informar a população sobre seus direitos” comentou a Idealizadora do projeto, Fabic Alertando co Cidadão, Ivanice da Silva Alves.

Após a solenidade de abertura, os acadêmicos assistiram a uma magnifica palestra ministrada pelo uiz de Direito da comarca de Augustinópolis, Dr. Jefferson David Asevedo Ramos, que teve como tema “Constitucionalismo, Momento Político Atual”.

Dia 26

No povoado km 16, cada período montou um stand e fez uma apresentação com paródias, dramatizações sobre temas como Violência Sexual Infanto Juvenil, Direito do Consumidor, entre outros.

Nos intervalos das apresentações os acadêmicos fizeram sorteios de cestas básicas para a comunidade do povoado km 16, finalizando com café da manhã ao som de voz e violão com a dupla de acadêmicos, Thiago’s.

A Direção da Fabic em nome de todos os setores da faculdade parabeniza a professora Ivanice da Silva Alves, coordenadora do curso, Valda Costa, e todos os professores que se empenharam na realização do projeto. (Ascom)