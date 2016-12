O julgamento do pistoleiro, Antônio Araújo Falcão, acusado de matar o agricultor, Antônio Martins Rodrigues, foi suspenso na tarde desta sexta-feira, 2, após a Promotoria de Justiça, detectar que dois membros do Conselho de Sentença, já haviam participado do outro julgamento onde os acusados de encomendar o crime, Rufina Martins Rodrigues, Domingos Martins Rodrigues, Antônio Martins Rodrigues e Francisca Martins Rodrigues, foram absolvidos.

O crime aconteceu em 20 de janeiro de 2004.

Com a dissolução do Conselho de Sentença, o julgamento será remarcado.