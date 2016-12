O augustinopolino Marlone, do Corinthians, é um dos finalistas no prêmio Puskas. Ele concorrerá com a venezuelana Daniuska Rodriguez e malaio Mohd Faiz Subri. Messi e Neymar ficaram fora do trio final dos indicados ao gol mais bonito do ano, eleito por votação popular no site da Fifa. O anúncio dos finalista foi realizado pela Fifa hoje.

Já a brasileira Marta é uma das três finalistas ao prêmio de melhor jogadora do mundo na temporada. A lista, divulgada pela Fifa, é referente as jogadoras que concorrem ao The Best, dado pela Fifa aos melhores do ano. Marta, de 30 anos, concorre com a norte-americana Carli Lloyd e a alemã Melanie Behringer. (Jornal do Tocantins)