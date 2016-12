O Atlético-MG corre atrás de reforços para a composição do grupo da temporada 2017. E um dos nomes que já está em negociação é o do meia Marlone, do Corinthians. O jogador é um desejo antigo do técnico Roger Machado, que queria contar com ele no início do ano, porém, se transferiu para o clube paulista.

Marlone tem contrato com o Corinthians até o final de 2019 e o clube paulista tem interesse na permanência do jogador, mas o desejo do Atlético-MG, aliado à dívida do Corinthians com o Galo por conta da negociação de Giovanni Augusto, deverá ser um fator decisivo para que a transferência do meia para o Galo se concretize. Segunda a diretoria do Timão, ela ainda não foi procurada.

Na montagem do elenco para 2017, o Galo quer contar com jogadores para suprirem as iminentes ausências de Hyuri e Carlos Eduardo. Os dois não estão nos planos de Roger Machado e deverão se transferir para outros clubes nos próximos dias. O Botafogo pode ser o destino de Hyuri.

Marlone foi campeão brasileiro pelo Cruzeiro, em 2014, e vê com bons olhos o retorno a Belo Horizonte. Ele é visto como uma peça importante de opção para o treinador, tanto para atuar pelas beiradas, como para atuar centralizado. Com a saída de Dátolo, o Galo conta apenas com Cazares e Maicosuel como meias de ofício.