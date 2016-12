O mecânico Atanael Ribeiro de Oliveira, acusado de matar Janilson de Assunção Bezerra com dois tiros, em abril de 2008, em uma mercearia em Esperantina, está enfrentando Júri Popular, no Fórum de Augustinópolis, nesta segunda-feira, 5.

Atanael suspeitava que Jailson mantinha um caso com sua namorada, Aldimã Almeida Mina, que também levou um tiro na clavícula, mas não morreu. O mecânico chegou a ser preso e cumprir pena, mas recebeu o benefício da liberdade condicional.

Seis anos depois, em setembro de 2014, Atanael, ainda respondendo em liberdade pelo crime em Esperantina, voltou a cometer outro delito, novamente provocado por ciúmes. Desta vez a vítima foi Priscila Sousa dos Santos, de 24 anos, sua ex-companheira, que foi morta a facadas na frente do filho do casal, em São Miguel do Tocantins.