Atanael Ribeiro de Oliveira, acusado de matar Janilson de Assunção Bezerra, na cidade de Esperantina, em abril de 2008, foi condenado pelo Tribunal do Júri nesta segunda-feira, 5.

O Conselho de Sentença considerou Atanel culpado e a juíza Nely Alves da Cruz estipulou uma pena de 17 anos e seis meses, em regime fechado.

Atanael suspeitava que Jailson mantinha um caso com sua namorada, Aldimã Almeida Mina, que também levou um tiro na clavícula, mas não morreu. Atanael ainda responderá por outro homicídio, este segundo, praticado em São Miguel do Tocantins em setembro de 2014, onde o acusado matou sua esposa Priscila Sousa dos Santos, de 24 anos, na frente do próprio filho. Este crime ainda aguarda julgamento.