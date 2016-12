Na madrugada desta terça-feira, 20, faleceu a segunda vítima do acidente envolvendo um caminhão na tarde desta segunda-feira, 19, na rodovia TO-201, no município de Augustinópolis.

No momento do acidente, Edvaldo Sousa de Oliveira, de 55 anos, foi a óbito ainda no local, esmagado pela cabine do veículo. Nesta madruga foi a vez de Tomás Luiz de Sousa, que é pai da primeira vítima. Tomás foi primeiro levado para o Hospital Regional de Augustinópolis e depois transferido para o Regional de Araguaína, onde passou por procedimentos cirúrgicos, mas não resistiu.