Oito presos fugiram na madrugada deste domingo, 11, da Cadeia Pública do município de Augustinópolis, no Bico do Papagaio. Os detentos cavaram um buraco entre as celas, até chegarem a parte de fora da cadeia, onde ganharam as ruas. O fato aconteceu por volta das 4h.

Os trabalhos de recaptura dos presos já foram iniciados e Antônio Carlos da Conceição, foi recapturado. A Secretaria de Segurança Pública ainda não se manifestou sobre o caso e não oficializou o nome dos sete fugitivos.

Atualização:

Por volta das 12h, a Polícia conseguiu recapturar mais dois fugitivos da Cadeia Pública de Augustinópolis, totalizando três presos reconduzidos ao sistema prisional.

