Mais um crime violento e covarde vai a julgamento popular no Bico do Papagaio. Desta vez será o pistoleiro, Antônio Araújo Falcão, que senta no banco dos réus nesta sexta-feira, 2, no Fórum de Augustinópolis.

Contra Antônio Araújo pesa a acusação de ter sido contratado por Rufina Martins Rodrigues, Domingos Martins Rodrigues, Antônio Martins Rodrigues e Francisca Martins Rodrigues, esposa e filhos respectivamente de Antônio Martins Rodrigues, para por fim a vida da vítima, em 20 de janeiro de 2004, em Augustinópolis.

O crime ocorreu por volta das 22h, na Fazenda Coco Verde, quando Antônio Araújo usou uma espingarda e disparou contra Antônio Martins que estava dormindo em uma rede, atingindo sua cabeça e causando morte instantânea.