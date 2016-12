As Polícias Civil e Militar recapturaram na tarde desta terça-feira, 13, o sexto fugitivo da Cadeia Pública de Augustinópolis. Trata-se de Henrique Moraes do Nascimento, que estava em uma fazendo próximo ao povoado Camarão, município de Praia Norte.

Agora restam apenas dois fugazes para serem recapturados, Eliandro Moraes da Silva e Jefferson Gabriel Sousa. As duas Polícias estão no encalço dos meliantes na região de Sampaio.

A fuga

Oito presos fugiram na madrugada deste domingo, 11, da Cadeia Pública de Augustinópolis, no Bico do Papagaio. Os detentos cavaram um buraco entre as celas, até chegarem a parte de fora da cadeia, onde ganharam as ruas. O fato aconteceu por volta das 4h.

Os que fugiram foram são: Antônio Carlos da Conceição, Edimar Silva Feitosa, Antonio Railson Chaves Arnold, Eliandro Moraes da Silva, Jefferson Gabriel Sousa, Henrique Moraes do Nascimento, Rafael Rocha de Oliveira e Railson Sales Espirito Santo.