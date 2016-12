As aulas na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) serão retomadas no dia 2 de janeiro de 2017. As propostas de calendário acadêmico complementar de 2016 e de calendário acadêmico 2017 foram apresentadas pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg) e aprovadas por meio da Portaria n.º 1248/16, ad referendum ao Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe), publicada nesta quinta-feira (15).

Para os cursos que pararam a partir do movimento de ocupação (Unidade I e III do Campus de Marabá), as aulas de reposição seguem até dia 24 de abril, encerrando o 4º período de 2016. Já os cursos que suspenderam as atividades a partir da greve dos professores, na Unidade II do Campus de Marabá e nos Campi fora de sede, as aulas também começam no dia 2 de janeiro, mas terminam um mês antes, no dia 24 de março.

Na próxima segunda-feira (19) começa o prazo para registro de oferta das disciplinas no sistema. A matrícula dos calouros pelas Faculdades e matrícula online no Sistema SIGAA pelos discentes acontecem no período de 03 de janeiro a 10 de janeiro de 2017.

De acordo com o reitor, Maurílio Monteiro, a proposta visa a reorganização da vida acadêmica após o período de ocupação e greve dos professores e técnicos administrativos. “Em função da urgência para cumprimento de prazos administrativos, a exemplo do registro de oferta das disciplinas no sistema dos cursos intervalares, foi aprovada a proposta ad referendum. A decisão, no entanto, deverá ser apreciada em reunião extraordinária do Consepe, a ser convocada oportunamente pela Secretaria Geral dos Conselhos”, afirmou o reitor.

Calendário acadêmico 2017

As aulas do 1º período de 2017 começam no dia 2 de janeiro e se estendem até o dia 3 de março. O segundo período de aulas acontece de 22 de maio a 27 de setembro. O terceiro período ocorre de 3 de julho a 29 de agosto e o quarto será de 30 de outubro de 2017 a 12 de março de 2018. O primeiro e terceiro períodos correspondem aos cursos intervalares da Unifesspa: Educação do Campo, Pedagogia, Letras e Física. Enquanto o segundo e o quarto períodos são correspondentes aos cursos regulares da Unifesspa. A elaboração das propostas apresentadas pela Proeg contou com envolvimento do Centro de Registros e Controle Acadêmico (CRCA), setor diretamente envolvido nas atividades administrativas previstas pelo calendário. Confira o calendário acadêmico 2017. (Correio do Tocantins)