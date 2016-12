Em cerimônia realizada na sexta-feira, 9, o prefeito de Axixá do Tocantins, Auri-wulange Ribeiro Jorge (PSC), entregou às famílias axixaenses a sede própria do Centro de Referência da Assistência Social (Cras).

Com uma estrutura física padrão Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, a obra passará a atender centenas de famílias referenciadas que apresentam algum tipo de vulnerabilidade social em função da pobreza ou de outros fatores de risco e exclusão social.

O Cras é um serviço de convergência das diferentes políticas que integram o Programa de Atenção Integral à Família, com acompanhamento das famílias participantes do Programa Bolsa Família, dos beneficiários do Prestação Continuada e os serviços de convivência de idosos, jovens, crianças e gestantes com ações de segurança alimentar.

Todas as salas do prédio são climatizadas e no local também funcionará o Conselho Tutelar.

Nesta terça-feira, 13, Auri entrega mais uma obra. Dsta vez será a inauguração da Creche Gabriel Siqueira Campos.