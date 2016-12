A Câmara Municipal de Axixá do Tocantins, aprovou na manhã desta sexta-feira, 9, um aumento de 42,8% no salário do prefeito eleito Damião Castro (PMDB), que assume o comando no município mês que vem. Com isso, a partir de janeiro de 2017, o salário passa dos atuais R$ 7 mil para R$ 10 mil.

Durante a sessão, os vereadores também aprovaram reajuste para a vice-prefeita e secretários municipais. A vice-prefeita passará a receber R$ 5 mil e os secretários R$ 3 mil.

O aumento foi colocado para votação de última hora, por meio do Projeto de Lei 01 de autoria dos vereadores Negão do Cinda (PMDB) e Genesiano (PMDB).