A Prefeitura Municipal de Axixá do Tocantins nomeou, nesta terça-feira, 20, os 73 aprovados no concurso público realizado este ano. O edital de nomeação foi publicado no Diário Oficial do Estado de nº 4.767 e os aprovados devem tomar posse dos cargos a partir desta quarta-feira, 21, e terão 30 dias para se apresentarem. A lista dos nomeados pode ser conferida aqui.

De acordo com o prefeito Auri-wulange Ribeiro Jorge, o concurso público em seu último passa de convocação e nomeação dos aprovados visa atender uma Termo de Ajuste de Conduta, firmado com o Ministério Público Estadual, que cobrou da gestão pública a substituição de comissionados e contratados por concursados.

Clique aqui para ver o Diário Oficial.

Veja lista de convocados: