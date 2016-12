Nesta sexta-feira, 30, em sessão extraordinária, os vereadores de Axixá do Tocantins, derrubaram o veto do prefeito Auri-Wulange Ribeiro Jorge (PSC), para o Projeto de Lei 001/2016, de autoria dos vereadores Negão do Cinda (PMDB) e Genesiano (PMDB), que reajusta o salário do prefeito, vice e secretários para o quadriênio 2017/2020.

Com a decisão, os novos salários dos integrantes do Poder Executivo passam a valer, sendo R$ 10 mil para prefeito, R$ 5 mil para vice e R$ 3 mil para secretários.