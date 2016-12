A juíza Nely Alves da Cruz concedeu uma liminar interrompendo, as nomeações dos 73 aprovados no concurso público da Prefeitura Municipal de Axixá do Tocantins. A liminar se baseou em uma Ação Civil Popular (ACP), organizada pelos vereadores Negão do Cinda (PMDB) e Genesiano Gomes (PMDB).

Os parlamentares alegam na ACP, que o certame ocorreu em período eleitoral.

Segundo a juíza, o certame tratar-se de questão de alta indagação e se procedente o que os parlamentares alegam, trata-se de matéria relevante e de ordem pública