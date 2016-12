Dois professores de Buriti do Tocantins, Vandeir Martiliano e Dgesson Freitas, realizaram neste Natal, uma ação solidária para crianças de bairros carentes do município, levando mais alegria e carinho com a entrega de presentes.

Centenas de bolas, bonecas e outros brinquedos foram entregues de forma gratuita.

“Fomos visitar crianças carentes de nossa cidade, onde deparamos com uma realidade muito triste, um mundo onde elas não são vistas pela inclusão social. Mas Deus levanta pessoas para doar um pouco de si, amor, carinho e compreensão. Ao chegar no bairro Buriti Novo, deparamos com muitas crianças carentes que por tão pouco, acabam se alegrando”, disse o professor Vandeir Martiliano.