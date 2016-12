O empresário Clodoaldo Alves, que é o principal suspeito de ter assassinado a ex-mulher, Elizelda de Paulo Alves, de 29 anos, nessa segunda-feira (26) dentro de um hotel, segue foragido. No entanto, a polícia conseguiu localizar o carro que o suspeito usou para fugir, após o assassinato da mulher.

O veículo modelo corolla, de cor branca, foi encontrado e apreendido pela polícia. O carro foi localizado na BR-010, na cidade de Itinga (MA), próximo a um motel. As chaves do carro foram encontradas com um familiar, que não soube prestar informação do paradeiro do suspeito, embora, segundo a polícia, tenha colaborado com as investigações.

Clodoaldo Alves é considerado pela Delegacia de Homicídios como foragido. O crime teve bastante repercussão em Imperatriz e todo o Estado, devido a sua brutalidade. Ela foi morta dentro um hotel, no bairro Bacuri, onde teria ido visita-lo. A polícia já concluiu que se trata de um crime passional.

A família informou que o casal estava separado há pouco mais de um mês e mantinha relações, porém era um relacionamento marcado por brigas e discussões. Eles tinham um casal de filhos pequenos. A vítima era gerente do Banco do Brasil e o suspeito dono de um lanche na Praça de Fátima. (iMirante)