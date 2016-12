Três dias após manifestarem apoio a pré-candidatura do prefeito de Aguiarnópolis, Ivan Paz (PRB), a presidente da Associação Tocantinense dos Municípios (ATM), os prefeitos das duas maiores cidades do Bico do Papagaio, Cláudio Santana (PMDB) e Paulinho do Bonifácio (PSD), de Araguatins e Tocantinópolis, mudaram de ideia e retiraram o apoio.

Segundo o prefeito de Araguatins, Cláudio Santana, a princípio ele teria sido convidado para a reunião, onde seria discutido assuntos relativos ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Bico do Papagaio (Ambip). Mas no desenrolar do encontro, surgiu a questão da ATM de forma inesperada que culminou com a divulgação na imprensa que o grupo estava fechado com a candidatura de Ivan. Fato que segundo o gestor, da sua parte não procede.

Cláudio disse ainda que seguirá o grupo que estiver mais alinhado a deputada federal, Dulce Miranda (PMDB), e que seu posicionamento sobre a ATM, seguirá orientação da parlamentar.

Paulinho do Bonifácio, também em contato com o webjornal Folha do Bico, salientou que o tendenciamento da reunião com a participação do deputado estadual Amélio Cayres (SD), fragilizou o processo de união em torno de Ivan, pois a decisão deveria ter sido tomada internamente com a participação apenas dos prefeitos. Com o desenrolar, Paulinho também disse que não deve manter apoio a Ivan Paz.