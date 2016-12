Começa na segunda-feira (12), o período de inscrições ao processo seletivo para preenchimento de aproximadamente 140 vagas no Colégio Militar Tiradentes (CMT), em Imperatriz. As inscrições poderão ser feitas até o dia 17 de dezembro, das 8h às 18h nas dependências do CMT, na rua Coriolano Milhomem, Centro.

As vagas ofertadas são para alunos do 6º, 7º, 8º r 9º ano do ensino fundamental e primeira e segunda série do ensino médio.

“Ao todo vamos oferecer aproximadamente 140 vagas distribuídas nessas séries. Algumas com mais, como é o caso do sexto ano, que é ano de inclusão e a maior abertura é no sexto ano e em outras séries pode ter de oito a dez vagas, vai depender da série”, disse o diretor da CMT, o tenente-coronel George Cavalcante

O tenente-coronel Cavalcante destacou que em muitos dos casos, essas séries que as dez vagas abertas em determinadas séries têm o objetivo de substituir alunos que saíram da escola ou ficaram reprovados.

O diretor adiantou que o prazo de inscrições não será prorrogado e as provas serão aplicadas no dia 15 de janeiro de 2017. (iMirante)