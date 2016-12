Um acidente grave foi registrado entre um ônibus e um caminhão na BR-153 na manhã desta quarta-feira (7), em Alvorada, região sul do estado. Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), quatro pessoas morreram e há vários feridos.

O Corpo de Bombeiros e o Samu de Gurupi também se deslocaram para o local do acidente.

Uma força-tarefa foi montada no hospital de Alvorada para atender as vítimas. A rodovia está parcialmente interditada, de acordo com a PRF. Os policiais não informaram o que pode ter causado o acidente. (G1/Foto: Claudemir Brito)