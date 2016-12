Em Tucuruí, no sudeste do Pará, funcionários da unidade de pronto atendimento entraram em greve nesta terça-feira (13). Os funcionários da UPA reivindicam o pagamento dos salários do mês de novembro.

Homens da Polícia Militar reforçaram a segurança no prédio. Somente os casos de emergência estão sendo atendidos. O diretor da UPA informou que até quarta-feira (14) o pagamento dos salários deve ser normalizado.