A Superintendência da Defesa Civil em Imperatriz informou que os serviços de limpeza e desobstrução dos principais riachos e córregos que cortam a cidade começou a ser executado nessa quarta-feira (28).

A limpeza dos riachos tem, entre outros objetivos, evitar alagamentos das ruas da cidade, neste período chuvoso. De acordo com informações do superintendente da Defesa Civil, Chico Planalto, os riachos e córregos estão com grande quantidade de entulhos, que tem provocado a obstrução e passagem da água.

Apesar do inverno fraco, as poucas chuvas na cidade já provocaram muitos transtornos em virtude dos transbordamentos. Os serviços de limpeza e desobstrução começaram pelo riacho considerado mais crítico, o Capivara. (iMIrante)