O período natalino traz boas expectativas em relação as vendas de fim de ano. Em meio a tão falada crise, as lojas do Centro Comercial adotam a partir desta segunda-feira (12), horário especial de funcionamento das lojas.

O Centro Comercial vai funcionar neste período natalino, de segunda à sexta-feira, das 8h às 20h. Aos sábados e domingos, as lojas vão funcionar das 8h às18h. Já nos dois domingos que antecedem ao Natal, o funcionamento será das 8h às 12h.

O horário especial tem como principal finalidade fazer com que o consumidor tenha mais tempo de ir às compras durante o período natalino, além de aquecer a economia com incremento nas vendas.

A expectativa de vendas é cerca de 12% a 15% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com o presidente da Associação de Lojistas do Calçadão, Marcone Marques. “Estamos temo o melhor Natal de todos os tempos”, disse otimista o presidente. (iMirante)