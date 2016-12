Discutir desenvolvimento econômico no município e aumentar a competitividade do Distrito Industrial da cidade. Estes são os objetivos do Programa de Competitividade do polo industrial de Marabá lançado nesta terça-feira (6) pela Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec). O evento, que teve início às 9h da manhã em um hotel da cidade, reuniu representantes da prefeitura, das empresas instaladas no polo industrial local, da Associação Comercial e Industrial de Marabá (Acim) e da Codec.

O município pertence à região de Integração de Carajás e abriga um dos quatro distritos industriais do Estado. Atualmente, 56 empresas de diversos segmentos estão instaladas no Distrito.

O presidente da Acim, Ítalo Ipojucan, acredita que o programa trará muitos benefícios para a cidade e contribuirá positivamente com o desafio de pensar um novo modelo econômico para a região. “Esta iniciativa da Codec responde a um anseio antigo e urgente que é o de reorganização do polo industrial de Marabá”, completou.

Lucélia Guedes, Diretora de Atração de Novos Negócios da Codec, argumenta que o programa de competitividade chega em Marabá num momento oportuno e estratégico. “Percebemos que a receptividade do projeto pela classe empresarial do município é muito intensa e que existe um verdadeiro engajamento no sentido de desenvolver a economia local”, concluiu.

Ainda hoje, a Codec oferece um workshop de capacitação para atração de novos negócios na cidade. O público-alvo são servidores da prefeitura municipal e representantes da Acim. A programação será concluída nesta quarta-feira, 7, com o fim do período de regularização das empresas instaladas no Distrito que estão em situação cadastral pendente. (Igor Nascimento)