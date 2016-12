A data-base dos servidores públicos do Estado foi aprovado hoje pela Assembleia Legislativa (AL). O pagamento da revisão anual, conforme estabelecido no Projeto de Lei (PL) 50/2016, é de 2% a partir de janeiro de 2017; mais 2% a partir de maio de 2017 e 5,56% a partir de setembro de 2017. Os parlamentares aprovaram também o PL 52/2016 que prorroga a isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para produtores tocantinenses de feijão, batata, cebola e pescado.

Tendo em vista a emenda aditiva ao PL 50/2016 encaminhada pelo governo do Estado que regulamenta a revisão anual também aos militares do Tocantins, vários policiais e bombeiros acompanharam a votação e por muitas vezes aplaudiram os discursos dos parlamentares.

“A gente lutou muito para ter essas tabelas aprovadas e agora com diálogo, entre Governador, Comando Geral, Associações e destacando a importância dos deputados, ela está sendo aprovada. Isso traz grande motivação para todos nós e, consequentemente, um melhor serviço para a sociedade tocantinense”, disse o presidente da Federação das Associações de Praças Militares do Estado do Tocantins, Sargento João Victor