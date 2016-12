Em abordagem de rotina a um ônibus da linha intermunicipal na BR-010 próximo a avenida Babaçulândia, no Entroncamento, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal prendeu o motorista do veículo. Contra o homem, que não teve o nome não informado havia dez mandados de prisão expedidos pela Justiça por vários crimes.

De acordo com a PRF, o então motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação e ainda foram localizados dez mandados de prisão por crimes diverso e ele já havia sido preso suspeito de estelionato e apropriação indébita.

Os policiais flagraram, ainda, várias outras infrações no ônibus da empresa Monte Hebron como o licenciamento atrasado, tacógrafo vencido, pneus lisos e para-brisa trincado.

Diante das precárias condições, que inviabilizaram o prosseguimento da viagem, o veículo ficou retido no pátio da unidade da PRF em Imperatriz e o motorista foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil. No ônibus, que faz a linha Imperatriz a João Lisboa, estavam, no momento da ação policial, 25 passageiros.