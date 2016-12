Um homem de 36 anos foi preso em flagrante por espancar com fios de arame farpado a própria mulher em Araguaína, norte do Tocantins. Conforme a Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída no meio da rua, seminua e com diversas lesões.

Toda a agressão foi gravada por testemunhas, que também acionaram a polícia. A mulher tem 52 anos e foi socorrida pelo Samu e levada para a Unidade de Pronto Atendimento de Araguaína. O caso foi registrado na Vila São Francisco, no último sábado (19).

O homem foi preso na casa dele e levado para a delegacia de polícia. A mulher não quis prestar queixa, mas a polícia levou testemunhas e uma pessoa que gravou um vídeo da agressão para a delegacia, onde o homem foi autuado pela lei Maria da Penha.

O suspeito está preso na Casa de Prisão Provisória de Araguaína. (G1)