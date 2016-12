Um jovem de 20 anos foi preso na madrugada deste domingo (25) suspeito de estuprar um bebê de apenas 9 meses, em Araguaína, norte do Tocantins. Ele foi detido por populares, no setor Coimbra, até a chegada da polícia. O suspeito é tio da criança.

Segundo a Polícia Militar, a família estava reunida para celebrar o Natal, quando o fato aconteceu por volta de 0h35. No momento, a criança estava no berço. Ela foi encontrada com a genitália e a frauda sujas de sangue. Testemunhas relataram que o jovem também estava com as mãos e o nariz ensanguentados, mas lavou antes da chegada da polícia.

O suspeito foi levado para a delegacia de Polícia Civil juntamente com a mãe do bebê. Ele foi autuado em flagrante suspeito de estupro de vulnerável.

A Polícia Civil confirmou o caso e disse que o suspeito está preso na Casa de Prisão Provisória da cidade. A criança e a mãe foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento, onde recebeu atendimento médico. (G1)