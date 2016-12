O pagamento do 13º salário dos servidores estaduais injetará, neste final de ano, mais de R$ 700 milhões na economia paraense, informou a secretária de Estado de Administração, Alice Viana, nesta sexta-feira (09). A parcela única será paga pelo governo paraense entre os dias 14 e 20 de dezembro, beneficiando 145 mil servidores públicos ativos e inativos. Na sequência, terá início o pagamento do salário referente ao mês de dezembro. “O pagamento dos salários de dezembro começa no dia 28”, assegurou a secretária.

Segundo Alice Viana, mesmo com o agravamento da situação econômica do Brasil, o governo do Estado vem honrando o compromisso de pagar seus servidores em dia. “No Pará, estamos conseguindo honrar esses compromissos com um esforço permanente na gestão fiscal e financeira. Considerando todos os poderes, temos um gasto de R$ 12,7 bilhões por ano com despesa com pessoal. Controlar essas despesas é nosso desafio para continuar o pagamento do funcionalismo em dia. Contamos hoje com 105 mil servidores ativos e 44 mil servidores pensionistas. Somente com estes (pensionistas) o gasto é de R$ 2,9 bilhões por ano”, explicou.

Crise

Três grandes estados brasileiros – Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais – decretaram situação de calamidade nas finanças públicas. O agravamento da situação econômica do País, com forte impacto sobre as contas públicas, tem impossibilitado o pagamento em dia dos salários e do décimo terceiro em vários Estados.

“No Pará, temos um relativo conforto com as medidas de controle que já vêm sendo exercitadas desde 2015, com a reforma administrativa e um amplo programa de redução de despesas da manutenção da máquina pública, no qual conseguimos economizar cerca de R$ 60 milhões só em 2016, e assim honrar o pagamento do décimo terceiro do funcionalismo e dos salários de dezembro”, afirmou Alice Viana.

Cronograma de pagamento do 13º terceiro salário:

Dia 14 (quarta-feira) – Inativos militares e pensionistas civis e militares.

Dia 15 (quinta-feira) – Inativos civis e pensões especiais/Sead.

Dia 16 (sexta-feira) – Auditoria Geral, Casa Civil, Casa Militar, Defensoria Pública, Gabinete da Vice-governadoria, Procuradoria Geral, Sedap, Sectet, Sead, Sefa, Seplan, Semas, Secult, Seel, Sedeme, Sejudh, Sedop, Sespa, Seaster, Setran, Secom e Setur, NGTM, NEPMV, NGPR e NAC.

Dia 19 (segunda-feira) – Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Segup, Adepará, Arcon, Asipag, Codec, Ceasa, Cohab, CPC Renato Chaves, Detran, EGPA, Emater, FCG, FCP, Fasepa, Funtelpa, Fapespa, Hospital de Clínicas, Hospital Ophir Loyola, Hemopa, Imetropará, Iasep, Igeprev, Imprensa Oficial do Estado, Iterpa, Jucepa, Prodepa, Santa Casa, Susipe, Uepa, Ideflor-Bio, CPH, Fundação Pro Paz.

Dia 20 (terça-feira) – Seduc capital e interior.