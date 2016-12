Policiais civis apreenderam maquinários e utensílios usados em garimpos clandestinos no município de Tucumã, no sul do Pará. A apreensão dos equipamentos foi determinada pela Justiça na última terça-feira (6).

A primeira fase da operação ‘Capital do Ouro’ teve o objetivo de combater a exploração de minério em garamipos sem autorização para funcionamento. Quatro pessoas foram autuadas em flagrante e foram conduzidas para a carceragem da Delegacia de polícia de Tucumã.