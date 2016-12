Um garoto de 15 anos foi detido por populares após supostamente cometer diversos roubos no setor Tereza Hilário, em Araguaína, norte do Tocantins. O rapaz foi amarrado e agredido pela população e apresentava várias lesões e sangramento, de acordo com a Polícia Militar.

A ocorrência foi registrada na tarde deste domingo (12). Com o garoto foi encontrado um revólver e quatro munições.

Ainda conforme a polícia, uma adolescente estava com o garoto e conseguiu fugir, mas foi detida momentos depois. Ela estava em uma motocicleta que foi roubada no sábado (10) e objetos roubados momentos antes.

Conforme a PM, o garoto tem outras passagens por roubo. Os dois foram levados para delegacia da Polícia Civil. (G1)