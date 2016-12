Um decreto publicado na última sexta-feira no Diário Oficial do Estado reajusta o valor das de contribuição dos servidores estaduais, bem como a tabela de preços no caso de parentes, do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Tocantins, o Plansaúde. O decreto nº 5.551 altera o decreto 4.051 de maio de 2010, que regulamenta a lei.

Os novos valores agora são de R$ 95,80 para menores de 18 anos, já para os familiares acima de 59 anos, o valor é de R$ 305,29. “O pagamento da comparticipação ocorrerá em parcelas mensais e iguais correspondentes a 30% dos respectivos limites”, diz a publicação.

Os novos valores passam a valer a partir de 1º de janeiro de 2017. (Jornal do Tocantins)