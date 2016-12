Um homem identificado com Osmar da Silva Mourão, de 56 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (9), após aplicar um golpe numa idosa no momento em que ela fazia um saque numa agência bancária. Ele foi preso pela Polícia Militar e autuado por furto qualificado.

De acordo com informações do delegado Diego Schianini, o homem faz parte de uma quadrilha especializada nesse tipo de crime. Osmar da Silva e dois homens, costumam atuar nos caixas eletrônicos, distraindo as vítimas para roubar o

dinheiro.

Ainda de acordo com o delegado, os outros dois suspeitos não foram presos. Osmar da Silva Morão foi encaminhado para o Plantão Central da Polícia Civil e deve ser enquadrado pelo crime.(iMirante)