Policiais do 3° Batalhão da PM prenderam um homem, no fim da tarde desta terça-feira (20), num shopping da cidade sob suspeita de prática de furto. Em poder de Cleyton Rangel dos Santos Silva, de 30 anos, foram apreendidos uma motocicleta Biz de cor preta, um capacete, documentos pessoais, uma bolsa feminina de cor laranja e um telefone celular.

As informações que chegaram ao conhecimento da Central de Operações do 3º BPM davam contas de que os objetos teriam sido furtados do interior de um veículo no estacionamento do shopping.

Segundo informações repassadas pelo comandante do 3º BPM, o tenente-coronel Ilmar Lima, durante a abordagem, o suspeito confessou a autoria do delito e apresentou os objetos e documentos furtados. O suspeito foi apresentado no Plantão Central da DRI