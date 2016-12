Acionada por populares, a Polícia Militar prendeu, no fim da manhã deste domingo (25), no Parque Airton Sena, em Imperatriz, um homem sob suspeita de posse ilegal de arma de fogo e agressão física. O suspeito foi identificado como sendo Romário Pereira da Silva, de 33 anos.

Romário, segundo informações do 14º BPM, agrediu familiares, e estava exibindo uma arma de fogo no local.

Em rápida busca no bairro, os policiais prenderam Romário, e a arma foi encontrada no interior da casa. O suspeito foi apresentado no Plantão Central da Polícia Civil. (iMirante)