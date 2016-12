Diego Barbosa de Sousa Vilar, de 30 anos, ficou presos entre as ferragens após o veículo que ele dirigia capotar na TO-222, próximo de Araguaína, Norte do Estado. O acidente aconteceu nesta segunda-feira, 26, por volta das 17 horas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, para retirar Diego foi preciso fazer uma abertura forçada na porta do carro. Ele foi levado Hospital Regional de Araguaína.

O veículo tinha identificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As causas do acidente não foram divulgadas. (Jornal do Tocantins)