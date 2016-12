A Gerência Executiva do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), sediada em Imperatriz, intensificou a fiscalização do cumprimento da lei que proíbe a pesca profissional na Piracema, época destinada a reprodução dos peixes. Nas regiões sul e sudoeste do Estado, que compreendem os rio Tocantins e Araguaia, a Piracema ocorre de em 1º de

novembro a 30 de janeiro.

O gerente regional executivo do órgão, Marco Miranda explicou que as ações são realizadas em duas modalidades: fiscalizações programadas e fiscalizações, por meio de ligações gratuitas da população a central de atendimento, mais conhecida por Linha Verde, que é 0800-618080. Nos primeiros dias de operação apreendeu entre 10 e 15 redes de arrasto, mas o número está dentro das expectativas.

“Apesar das dificuldades com pessoal, uma vez que nosso efetivo necessita de mais gente -, mas isso é questão de concurso e a gente espera que tenha concurso ano que vem- a temos atuado contra os danos ao meio ambiente”, garantiu o gerente.

Falando sobre a defesa do meio ambiente como um todo, o funcionário pediu que os moradores de Imperatriz tenham mais cuidados com o Rio Tocantins, principalmente os ribeirinhos, para não jogar lixo e colaborar para o assoreamento. “A gente espera que exista essa consciência ambiental”, finalizou. (iMirante)