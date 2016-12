A cerimônia de diplomação dos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores eleitos e suplentes, que compõem a 11ª Zena Eleitoral, com sede em Itaguatins, será realizada nesta quarta-feira, 14, às 14 horas, na sede do Poder Judiciário. O evento ocorre a partir das 14h.

Serão diplomados os eleitos nos municípios de: Axixá do Tocantins, Itaguatins, Maurilândia do Tocantins, São Miguel do Tocantins e Sítio Novo do Tocantins.