Na manhã desta quarta-feira, 14, o prefeito de Aguiarnópolis e pré-candidato a presidente da Associação Tocantinense dos Municípios (ATM), procurou a redação do webjornal Folha do Bico, para comentar sobre a reunião do último sábado, dia 9, onde foi definido seu nome para a disputa. O gestor ainda encaminhou uma nota oficial sobre o assunto.

Ivan disse na conversar com nossa reportagem que respeita a opinião dos demais prefeitos e que pretende buscar dialogar inclusive com aqueles que mudaram de opinião no decorrer da semana e também negou qualquer intenção trabalhar sua candidatura pensando apenas em composição. “A democracia existe para isso, para que as pessoas tenham o direito de ir e vir. O posicionamento daqueles prefeitos que retiram o apoio é perfeitamente aceitável e normal. Mesmo assim vamos tentar até a última hora reconquistar o apoio deles, pois é fundamental. No mais, já estamos trabalhando para pode atingir outras regiões do estado e temos sentido a boa receptividade”, disse Ivan.

Vejo nota enviada pelo gestor:

Nota de Esclarecimento

Considerando a grande repercussão causada pela reunião entre a maioria dos prefeitos da Região do Bico do Papagaio, realizada no dia 10 de dezembro do corrente ano, venho a público esclarecer o seguinte:

* Tanto o Deputado Amélio Cayres quanto o Deputado Rocha Miranda estiveram na reunião como convidados;

* Em momento algum na reunião foi discutido assuntos referentes a candidaturas de Deputados Federais;

* A palavra dos dois deputados presentes na reunião, foi de continuar dando total apoio aos municípios, cumprindo o papel de deputados estaduais, zelando sempre pelo Desenvolvimento do nosso Estado do Tocantins;

* Não fui indicado como Pré-candidatado à presidência da ATM por nenhum dos deputados, e sim, por total aclamação da maioria absoluta dos DEZENOVE PREFEITOS PRESENTES;

* Em momento algum foi tratado na referida reunião que a minha candidatura seria apenas para pleitear algum cargo de diretoria;

É o que tenho a esclarecer no momento, e me coloco à disposição de todos os colegas prefeitos, como também da imprensa para quaisquer outros esclarecimentos.

Cordialmente,

IVAN PAZ DA SILVA

Prefeito de Aguiarnópolis

Pré-candidato à Presidência da ATM