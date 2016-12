Danilo Reis Carneiro Pinho, de 22 anos, mais conhecido como “Diabão”, foi morto com quatro tiros nesta sexta-feira, 9, em Araguaína, Norte do Estado. Segundo a Polícia Militar (PM), o caso aconteceu por volta das 23 horas, no setor Costa Esmeralda.

Conforme a PM, testemunhas relataram que ouviram cinco disparos quando estavam dentro de um bar. Logo depois um homem foi encontrado caído ao chão em frente a uma residência ao lado do estabelecimento.

A polícia fez buscas, mas até o momento ninguém foi preso. A PM não soube informar a motivação do crime. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).