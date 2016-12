Um jovem de 18 anos foi morto pelo menos 10 tiros no setor Santa Luzia, em Araguaína, norte do Tocantins. Testemunhas contaram que a vítima passou correndo e foi alcançada por um homem que disparou várias vezes. De acordo com a PM, o crime aconteceu por volta das 19h30 deste sábado (3).

Após os disparos, o suspeito fugiu com outro homem em uma motocicleta. A perícia foi acionada e encontrou as dez perfurações no corpo da vítima: na cabeça, pescoço, braços e ombro. Quando a polícia chegou o jovem já foi encontrado sem vida.

Um cartucho calibre 38 foi encontrado no local e levado para análise. Testemunhas contaram à PM, que a vítima era usuária de drogas. Buscas foram feitas pelos suspeitos, que não foram encontrados. O caso foi passado à Polícia Civil e deve ser investigado.