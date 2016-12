A Justiça Eleitoral marcou para esta quarta-feira (14), e diplomação do prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos nas eleições de outubro deste ano em Imperatriz. A solenidade de diplomação será a partir das 19h no auditório o Palácio do Comércio e da Indústria com a presença de várias autoridades.

Também serão diplomados, na ocasião, os suplentes de vereador.

Integrante do primeiro escalão da administração do prefeito eleito, Assis Ramos, Marcelo Moreno disse que as expectativas são boas para o novo governo que vem trabalhando na montagem da equipe de trabalho.

Marcelo Moreno foi um dos representantes da prefeitura de Imperatriz no Encontro de Gestores Municipais das Regiões Sul e Tocantina do Estado do Maranhão, realizado no dia 9, em Imperatriz. (iMirante)