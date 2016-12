A cidade de Imperatriz vai ganhar, em breve, uma unidade da indústria de laticínios Piracanjuba. O empreendimento vai funcionar nas dependências das antigas instalações da Cooperleite, localizada na rua Leôncio Pires Dourado, no Bacuri.

A solenidade de anúncio de instalação da indústria foi realizada na tarde desta quinta-feira (1º) e contou com a presença do diretor-presidente do grupo Mateus, Ilson Mateus, o diretor-presidente da Piracanjuba, Cesar Hellou e o Secretário de Indústria e Comércio do Estado Simplício Araujo e do prefeito Sebastião Madeira.

Durante o evento, foi anunciado que a indústria deve ter captação de 120 mil litros de leite por dia e possibilitar a criação de mais de 150 empregos diretos na fase inicial.

O prefeito Madeira reconheceu a importância do grupo Mateus que contribui no fortalecimento da economia, geração de milhares de empregos e a renda à população de Imperatriz e de vários municípios da Região Tocantina.

“Ele (Mateus) é um empresário que tem ajudado o desenvolvimento do Maranhão”, disse Madeira, que, também, destacou a chegada do novo empreendimento em Imperatriz, a indústria da Piracanjuba.

O prefeito assinalou que “Imperatriz possui uma logística excepcional e que mais de cinquenta por cento da produção será encaminhada para a região nordeste e norte do Brasil”, e observou que a cidade possui vários empresários que começaram vendendo lanche na garupa de uma bicicleta, e cresceram junto com

o desenvolvimento de Imperatriz.

Já o empresário Ilson Mateus comentou que “tinha a convicção de convidar o diretor-presidente da Piracanjuba Cesar Hellou a instalar uma unidade em Imperatriz” . “Falei pra ele: Você fabrica e eu vendo os produtos, pois essa é minha parcela de contribuição para com a nossa cidade e região, a qual gosto muito, sou filho de Imperatriz”, disse. (iMirante)