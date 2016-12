Mais uma denúncia de lixo hospitalar acumulando no hospital de Geral de Palmas foi feito manhã desta segunda-feira (19), por um funcionário que preferiu não se identificar. Na última terça-feira (13), a denúncia já havia sido feita e segundo o trabalhador, há um mês o material não era recolhido.

Segundo o funcionário, um caminhão chegou a recolher parte do lixo, mas não levou nem a metade do material. O funcionário disse também que o odor incomoda quem trabalha no local.

Esta não é a primeira vez que pacientes convivem com o acúmulo de lixo na unidade. O fato ocorreu outras vezes. Em dezembro de 2015, a TV Anhanguera mostrou em reportagem o acúmulo de lixo no pátio.

Em fevereiro deste ano o problema continuou, uma “montanha” de sacos amontoados do lado de fora da unidade. O material não era recolhido por atraso no pagamento dos funcionários. Na época o Estado informou através de nota, que os atrasados foram quitados e o recolhimento seria feito ainda naquela semana de fevereiro.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde informa que houve recolhimento de lixo na semana passada no HGP e que a nova coleta está prevista para acontecer nesta terça-feira (20). (G1)